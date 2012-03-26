Луганщина: в кафе взорвался баллон, пострадали женщины

В селе Ивановка Антрацитовского района Луганской области 24 марта около 16.00 в здании магазина-кафе „Идеал” возник пожар, в результате которого пострадали две женщины.

Об этом УНИАН сообщили в Главном территориальном управлении МЧС в Луганской области.

По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона.

Пожар был ликвидирован через час. На месте происшествия работали 25 человек личного состава МЧС и МВД из городов Антрацит и Красный Луч.

Ведется следствие.