Луганщина: в кафе взорвался баллон, пострадали женщины
11:10, 26 марта 2012Новости регионов
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Ведется следствие
В селе Ивановка Антрацитовского района Луганской области 24 марта около 16.00 в здании магазина-кафе „Идеал” возник пожар, в результате которого пострадали две женщины.
Об этом УНИАН сообщили в Главном территориальном управлении МЧС в Луганской области.
По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона.
Пожар был ликвидирован через час. На месте происшествия работали 25 человек личного состава МЧС и МВД из городов Антрацит и Красный Луч.
Ведется следствие.
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