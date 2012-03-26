В Черниговской области обесточено 26 населенных пунктов

В Черниговской области из-за неблагоприятных погодных условий обесточено 26 населенных пунктов.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

В результате порывов сильного ветра произошло повреждение воздушных линий электроснабжения, обесточено 6 ЛЭП 10 кВ, 106 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остаются жители 26 населенных пунктов на территории Борзнянского, Семеновского, Черниговского и Щорского районов.

Не функционируют 15 АТС, без электросвязи остались жители 9 населенных пунктов на территории Репкинского, Борзнянского и Черниговского районов.

Аварийно-восстановительные работы проводят ПАО "Черниговоблєнерго" и ПАО "Укртелеком".