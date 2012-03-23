В Харькове создадут сверхсовременный онкоцентр

В Харькове завершен третий этап переговоров о создании в городе сверхсовременного онкологического центра.

Об этом сообщил УНИАН заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Игорь ШУРМА, комментируя результаты переговоров с президентом медицинской компании «I.P.S» (Австрия) Максимилианом фон ГАБСБУРГОМ.

По словам И.ШУРМЫ, создание центра предусматривает инвестиции в виде медицинского оборудования: кибер-нож, линейный ускоритель, магнитно-резонансный томограф и лаборатория.

Говоря о возможных сроках начала реализации проекта и его завершения, заместитель губернатора заметил, что «идея создания сверхсовременного онкологического центра требует всестороннего изучения, в том числе - и места расположения». Кроме того, добавил он, «вопрос предоставления инвестиций должен дать четкое понимание того, насколько быстро и реально можно будет вернуть средства частных инвесторов».

По словам И.ШУРМЫ, для украинской стороны важной остается социальная составляющая проекта. «Невзирая на перспективу платных услуг в новом онкологическом центре, мы хотели бы учесть социальную составляющую - как будут обеспечиваться бесплатные медицинские услуги людям из незащищенных слоев населения, в частности жителям сельских районов», - сказал он.

«Все это изучается, анализируется. В частности, с учетом возможностей и настроенности нашего социально ответственного бизнеса, - сказал И.ШУРМА, - руководитель компании «I.P.S» избрал местом расположения онкологического центра город Харьков».

Он сообщил, что в результате переговоров с президентом Академии медицинских наук Украины Андреем СЕРДЮКОМ достигнута договоренность о размещении онкологического центра на территории Института радиологии им. Григорьева АМН Украины.

И.ШУРМА подчеркнул, что решающим моментом в деле станет принятие решения о выделении средств инвестором. Он отметил, что харьковская власть гарантирует полное содействие проекту, обеспечит быстрое решение формальностей и избежание возможных бюрократических преград. Инвестор, в свою очередь, может обеспечить быстрое обучение персонала центра, внедрение новейших методик, поставку оборудования, сказал И.ШУРМА.