Харьковщина: подтопление угрожает 140 населенным пунктам

В Харьковской области угроза подтопления грунтовыми водами существует почти в 140 населенных пунктах 19 районов области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ОГА сказал начальник Главного управления ЖКХ и развития инфраструктуры облгосадминистрации Роман ГРИВА.

По его данным, в населенных пунктах, которым угрожает подтопление, проживает около 48 тысяч человек.

Р.ГРИВА подчеркнул, что местные органы власти предприняли ряд необходимых мер для обеспечения безаварийного функционирования объектов водоснабжения и водоотвода во время весеннего паводка. В частности, по его словам, в течение 2011-2012 годов подготовлены и отремонтированы 123 водопроводно-насосные станции, 178 канализационно-насосных станций, проведены профилактические работы на 72-х канализационных очистных сооружениях, проверена герметизация инженерных вводов котельных и теплораспределительных станций, проведена замена 43,6 км водопроводных сетей и переложено 10,3 км канализационных сетей.

Р.ГРИВА также отметил, что во время весенних паводков в Харьковской области усиливается контроль над качеством питьевой воды в сетях централизованного водоснабжения и колодцах.

По его словам, для обеспечения надлежащего контроля над качеством питьевой воды за средства предприятий водопроводно-канализационного хозяйства осуществлено оснащение химико-бактериологических лабораторий современным оборудованием и материалами. На водопроводно-канализационных предприятиях, которые не имеют ведомственных лабораторий, заключены соответствующие договоры с аккредитованными лабораториями районных санитарно-эпидемиологических служб, Харьковского регионального управления водных ресурсов, Государственной экологической инспекции в Харьковской области и другими.

«В случае возникновения отклонений от санитарных норм предусмотрена дополнительная очистка и обеззараживание питьевой воды», – подчеркнул Р.ГРИВА.