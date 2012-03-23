Буковина: работники дома-интерната присвоили почти 60 тыс. грн

Прокуратура Кицманского района Черновицкой области возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением и служебного подлога работниками одного из психоневрологических домов-интернатов, которые присваивали себе средства больных.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, сотрудники заведения знали, что некоторым из содержащихся в интернате, не назначены опекуны, а больные, в связи с психическим состоянием здоровья, не могут по собственному усмотрению использовать свои средства. С января 2009 года по декабрь 2011 года эти сотрудники дома-интерната получали за них пенсию и социальную помощь (более 21 тыс. грн.), используя их на собственные потребности.

Кроме того, работники заведения подделывали в сведениях на выплату пенсий и помощи подписи еще шестерых жителей интерната.

Общая сумма причиненного содержащимся в заведении ущерба составляет почти 60 тыс. грн.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие по делу продолжается.