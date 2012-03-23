Одесчина: 4 детей погибли в горящем доме по вине взрослых

Четверо детей 2005, 2007, 2009 и 2010 годов рождения отравились вчера продуктами горения во время пожара в частном доме в селе Озерное Измаильского района Одесской области из-за того, что были оставлены без присмотра взрослых.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС Украины в Одесской области.

Расследование обстоятельств и причин возникновения пожара специалистами МЧС и МВД продолжается, официальные выводы будут обнародованы позже.

Односельчане считали пострадавшую семью благополучной: 34-летний отец занимался малым бизнесом, а 31-летняя мать воспитывала трех дочек и сына. С утра в четверг отец ушел на рыбалку, следствие выясняет, по какой причине мать оставила детей без присмотра.

Комната, в которой были закрыты дети, обогревалась электрокамином. Что именно привело к возгоранию дома, пока не установлено, как и причину того, почему дети не сумели покинуть горящую комнату.

Команду сельских пожарных вызвал один из соседей, однако помощь запоздала - трое детей уже были обездвижены, отравились угарным газом, а четвертый ребенок скончался по пути в райбольницу.

В пресс-службе УМЧС отметили, что это уж второй в текущем году случай гибели детей, оставленных родителями без присмотра в доме, который загорелся. При таких же обстоятельствах в январе в селе Райки Великомихайловского района погибли четверо детей: две девочки 5-ти и 4-х лет и два мальчика 4-х и 2-х лет

Как сообщал УНИАН, вчера днем в селе Озерное Измаильского района в результате пожара в частном доме погибли четверо малолетних детей.

Огнем повреждено домашнее имущество в комнате на общей площади 12 кв. метров. По предварительным выводам специалистов МЧС, прибывших на место происшествия, причина гибели детей – «отравление угарным газом». Пожар мог возникнуть вследствие неисправности электрического обогревателя.