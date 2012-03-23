В Ровно школьник посреди улицы разлил килограмм ртути

Работники милиции и управления МЧС в Ривненской области выявили на улице Галубина в областном центре более 1 килограмма ртути.

Как сообщили УНИАН в Ривненском городском отделе УМВД Украины в области, разлитая ртуть была выявлена на дорожке вблизи жилых домов после того, как правоохранители получили соответствующий сигнал от жителей этого микрорайона.

Опасная находка была отправлена на исследование в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при УМВД Украины в области. Пострадавшие в результате контактов с этим веществом в настоящее время не выявлены, а работники МЧС определяют степень загрязнения территории.

По словам начальника городского отдела УМВД Украины в области полковника милиции Петра ЕЗГОРА, установлено, что ртуть разлил ученик девятого класса одной из ривненских школ. В настоящее время правоохранители выясняют, где школьник взял это вещество.

За незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозку, пересылку, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ предусмотрен штраф от 850 до 1700 гривен или лишения свободы сроком до трех лет.