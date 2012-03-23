На Прикарпатье выделят 8 млн на борьбу с туберкулезом

Ивано-Франковская область в 2012 году планирует направить 8 млн. грн. из областного и местных бюджетов на мероприятия по профилактике, диагностированию и лечению больных на туберкулез.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила вчера на пресс-конференции по случаю Всемирного дня борьбы с туберкулезом заместитель директора областного фтизиопульмонологического центра Светлана ХАРЧЕНКО.

По ее словам, общегосударственная программа на 2012-2016 годы еще не утверждена Верховной Радой. Она напомнила, что в области «мы продлили действие программы прошлых лет». «Средства на выполнение программы на 2012 год составляют почти 8 млн. грн.», - уточнила С.ХАРЧЕНКО.

Вместе с тем она отметила, что область ежегодно получает за счет госбюджета противотуберкулезных препаратов для бесплатного лечения больных 4,5 млн. грн. По ее словам, в области стоимость медикаментов для лечения больных на туберкулез в расчете на одного больного в день составляет 22 грн., а питание – 17 грн.

С.ХАРЧЕНКО считает, если будет принята общегосударственная программа, в которой больше расширены мероприятия по диагностике, профилактике и лечению туберкулеза, «нам ежегодно придется выделять на выполнение мероприятий по этой программе около 10-15 млн. грн.».