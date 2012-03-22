Николаевщина: не хватает средств для лечения избитой девушки

Средств для лечения 18-летней Александры ПОПОВОЙ, пострадавшей в результате зверского избиения и находящейся в коме в Николаевской городской больнице скорой медицинской помощи, недостаточно.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил главный врач БСМП Александр ДЕМЬЯНОВ.

«Все зависит от медикаментов, которые мы можем получить по тендерам. Но без добавок не обойтись. 10 грн. на человека в среднем, которые мы можем обеспечить, для такого случая, конечно, мало», - сказал А.ДЕМЬЯНОВ.

По его словам, позавчера администрация больницы смогла привлечь такие дополнительные средства: 4 тыс. грн. - от завода «Экватор», 4 тыс. – от руководителя фракции Партии регионов в горсовете, 4 тыс. – от предприятия «Александрия-групп», 10 тыс. грн. – от областной прокуратуры.

А.ДЕМЬЯНОВ предположил, что сотрудники прокуратуры передали свои личные средства, уже не первый раз они помогают больнице. «Они - из тех, кто помогает не словом, а делом», - сказал А.ДЕМЬЯНОВ.

Все собранные средства были переданы маме А.ПОПОВОЙ Алле ГУДЗЬ. По данным врача, всего на лечение А.ПОПОВОЙ собрано 22 тыс. грн.

«Конечно, это ничто по сравнению с 700 тыс. грн., собранными для Оксаны МАКАР, хотя случай с Александрой - не менее тяжелый. Сейчас ежедневные расходы на лечение зависят от ее состояния. Были дни, когда это было 800 грн, а были и 1,9 тыс. грн. Дай Бог, чтобы она пришла в себя, тогда расходы существенно уменьшатся, - отметил А.ДЕМЬЯНОВ. – Понимаю, что в городской больнице № 3, где лежала Оксана, положение с бюджетными деньгами не лучше, но там кто-то из больных может принести для себя что-то из дома. У нас же – ургентное отделение, и я не имею права потратить на нее больше бюджетных средств, чем на кого-то другого. Я не имею права решать, кому жить, а кому – нет».

А.ДЕМЬЯНОВ также сообщил, что вчера ему звонил бизнесмен Ринат Ахметов, который заверил, что его фонд «Развитие Украины» будет помогать в лечении А.ПОПОВОЙ. Все средства будут идти через ее маму.

По словам врача, состояние А.ПОПОВОЙ не улучшается. «Это дает надежду, – отметил врач. – До 14 дня в такой ситуации ничего говорить нельзя. За последние дни мы провели пять консилиумов с участием целой армии специалистов. Многое сейчас зависит от наличия необходимых лекарств», - сказал А.ДЕМЬЯНОВ.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Николаеве в одном из баров в ходе возникшего конфликта А.ПОПОВУ зверски избил мужчина, после чего она с тяжелейшим травмами была доставлена в Николаевскую городскую больницу скорой медицинской помощи. До сих пор А.ПОПОВА находится в коме.

Подозреваемый в избиении А.ПОПОВОЙ был задержан в день совершения преступления, к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей. По уголовному делу продолжается следствие, ход которого находится на контроле прокуратуры Николаевской области.