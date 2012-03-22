В Закарпатье зафиксировали первые случаи «финского» гриппа. Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщила заведующая эпидемиологическим отделом Закарпатской областной санэпидемстанции Светлана ОБЕРЕМКО.

По ее словам, сегодня на Закарпатье эпидемиологи получили лабораторное подтверждение диагноза грипп А (Перс) H3N2 «Этот вид еще называют «финский грипп», - уточнила С.ОБЕРЕМКО.

Она также отметила, что это сезонный грипп, его появление прогнозировалось и раньше.

Оба закарпатца, которым диагностировали финский грипп, находятся в областной инфекционной больнице.

Специалист СЭС также добавила, что, хотя об эпидемии говорить еще рано, опасность ее возникновения сегодня есть – в начале весны у людей ослаблен иммунитет.