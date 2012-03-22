В Крыму состоится сбор для молодежи «Школа выживания»

С 29 марта по 4 апреля в Крыму состоится военно-патриотический сбор для молодежи «Школа выживания».

Об этом координатор всеукраинской общественной организации «Общественное движение «За будущее», командир «Школы выживания» Михаил ХАРЕЧКО сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он сказал, что такой масштабный по продолжительности и сложности задач проект для молодежи реализуется в Украине впервые.

По словам М.ХАРЕЧКО, проект реализуется с целью не только дать молодежи возможность почувствовать себя военнослужащими, но и предоставить возможность испытать себя в реальных боевых условиях. Это касается не только условий пребывания, но и разнообразия поставленных задач. М.ХАРЕЧКО сообщил, что ежедневно команды будут получать вводные данные по поставленным задачам и инструктаж по соответствующей теме. Среди задач — перемещения по маршруту, обустройство лагеря и его оборона от возможного нападения, организация питания в полевых условиях, стрельба из оружия, преодоление горных высот, обнаружение мест укрытий, преодоление минных полей. Для участников «Школы выживания» также подготовлена культурно-интеллектуальная программа.

М.ХАРЕЧКО также сообщил, что на участие в военно-патриотическом сборе было подано 25 тыс. заявок. «Мы имеем право набрать только 250-300 человек, поскольку военная часть не готова принять большое количество людей», - сказал он.

Всего путем конкурсного отбора для участия в первом проекте было отобрано 20 участников — учеников старших классов и студентов вузов, которые будут разделены на четыре команды, в каждой из которой будет три парня и две девушки.

По информации М.ХАРЕЧКО, участник проекта семь дней будет находиться в горно-лесистой местности Перевальненского района Крыма. Из 20 участников проекта 15 никогда не были в горах.

«Я думаю, что молодежи этот проект понравится», - сказал он.

В свою очередь, начальник Главного управления воспитательной и социально-психологической работы Вооруженных сил Украины генерал-майор Александр КОПАНИЦА сообщил, что этот проект для молодежи поддерживает Министерство обороны. По его словам, главное условие, поставленное организаторам «Школы выживания», - строгое соблюдение мер безопасности.

А.КОПАНИЦА сообщил, что Минобороны внимательно изучило предложения, представленные ВОО «Общественное движение «За будущее», и внесло коррективы с учетом возможностей бригады береговой обороны, которая расположена в поселке Перевальное.

Во время проведения активной фазы «Школы выживания» специально назначенные инструкторы из числа военнослужащих контрактной службы проведут соответствующие инструктажи для участников мероприятия и при необходимости обеспечат практическую поддержку в преодолении запланированных препятствий.

А.КОПАНИЦА сказал, что первая «Школа выживания» проводится в рамках отмечания 20-й годовщины Военно-Морских сил Украины.

«Мы предполагаем, что это будет разноплановое мероприятие, которое станет началом той серьезной работы, которая должна проводиться для воспитания молодого поколения», - сказал он.

Участники «Школы выживания», лидеры ВОО «Общественное движение «За будущее» Денис ОЛИЙНыК и Елена ДЖЕНЖЕРЯ сообщили, что такие проекты как «Школа выживания» объединяют активных молодых людей для популяризации новых идей и увлечений среди молодежи.