58 жителей Донеччины сдали кровь для Оксаны Макар

Более 50 жителей Донецкой области сдали кровь для лечения Оксаны МАКАР, пострадавшей от насильников в Николаеве.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении здравоохранения Донецкой областной государственной администрации.

Согласно сообщению, жители области откликнулись на призыв о помощи Оксане: в региональные станции переливания крови обратились 67 человек.

«58 из них стали донорами для пострадавшей», - говорится в сообщении управления.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Николаеве трое мужчин завлекли в квартиру 19-летнюю О.МАКАР и изнасиловали, после чего, чтобы скрыть следы преступления, придушили и попытались ее сжечь.

У потерпевшей ожоги 55% тела. Девушке ампутировали руку. О.МАКАР 16 марта была спецрейсом перевезена в Донецкий ожоговый центр. Врачи оценивают состояние О.МАКАР как крайне тяжелое.