В Винницкой области 11-летний ученик «заминировал» школу

В Жмеринском районе Винницкой области 11-летний ученик «заминировал» школу.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

В частности, сообщение о заложенной взрывчатке в общеобразовательной школе села Коростовцы поступило от неизвестного 21 марта в 15 часов на телефон дежурной части Жмеринского райотдела милиции.

На место происшествия сразу выехали работники райотдела и специалисты взрывотехнической службы, которые провели детальное обследование учебного заведения и прилегающей территории, где никаких взрывных устройств или опасных предметов не выявили.

Вскоре работники милиции установили подозреваемое лицо, которое сделало ложное сообщение – им оказался 11-летний подросток.

По данным правоохранителей, он воспитывается в неблагополучной семье и в данное время учится в одном из интернатов в Винницкой области. Со слов ученика, таким способом он хотел пошутить над своим товарищем, который учится в Коростовской школе.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 259 Уголовного (Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями).