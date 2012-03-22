На Закарпатье канализация полдня стекала в речку

В Закарпатской области из-за отключения электроснабжения на канализационной насосной станции произошел аварийный сброс неочищенных сточных вод в реку Вича, приток Латорицы.

Как сообщили УНИАН в Государственной экологической инспекции в Закарпатской области, установлено, что в целом с 14.00 20 марта по 00.00 21 марта выбросы составили 206,78 кубометров. «То есть, в течение 12 часов канализационные воды попадали в реку», - уточнили в Государственной экологической инспекции в Закарпатской области.

Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Закарпатской области отобраны пробы сточных вод и поверхностных вод реки Вича, проводятся инструментально-лабораторные исследования. Результаты исследований и информацию о том, какой вред нанесен окружающей среде и существует ли угроза заражения питьевой воды, в экоинспекции обещают предоставить в течение ближайших двух дней.