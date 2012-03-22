В Крыму двое мужчин пропали в Азовском море

Двое мужчин пропали в Азовском море на востоке Крыма.

Их ищут уже второй день, сообщили УНИАН в пресс-служба крымского управления МЧС.

Вчера утром к спасателям поступило сообщение из милиции. "Из лодочного кооператива "Кварц" в ночь на 20 марта в районе села Курортное, вероятно, вышли в море и не вернулись двое мужчин", - рассказали в МЧС.

За день поисковая группа прошла 25 километров.

Поиски пропавших продолжают сегодня.