В Крыму двое мужчин пропали в Азовском море
11:06, 22 марта 2012Новости регионов
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Двое мужчин пропали в Азовском море на востоке Крыма.
Их ищут уже второй день, сообщили УНИАН в пресс-служба крымского управления МЧС.
Вчера утром к спасателям поступило сообщение из милиции. "Из лодочного кооператива "Кварц" в ночь на 20 марта в районе села Курортное, вероятно, вышли в море и не вернулись двое мужчин", - рассказали в МЧС.
За день поисковая группа прошла 25 километров.
Поиски пропавших продолжают сегодня.
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