На автодороге Киев-Харьков вытекло 22 тонны ядовитой смеси

Вчера в Полтавской области на автодороге Киев - Харьков опрокинулась цистерна, из которой вытекло 22 тонны ядовитой карбамидо-аммиачной смеси.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганду УМЧС Украины в Полтавской области.

Происшествие случилось на автодороге возле села Алексеевка. Водитель не мог самостоятельно выбраться из кабины. Вследствие дорожно-транспортного происшествия произошла разгерметизация цистерны с последующим вытеканием карбамидо-аммиачной смеси.

К месту происшествия были направлены два отделения с Гребенковского и Пирятинского районных отделов МЧС. С помощью гидравлического оборудования спасатели освободили пострадавшего водителя из кабины и передали работникам скорой медицинской помощи. Во время ДТП 42-летний мужчина получил ушиб головы и закрытый перелом правой лопатки.

С помощью автокрана цистерну перевернули и установили на колеса. После этого спасатели откачали опасную жидкость.