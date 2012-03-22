Больнице в Николаеве передан аппарат искусственной вентиляции легких

В ожоговое отделение николаевской городской больницы № 3, где проходила лечение Оксана МАКАР, передан подарочный сертификат на аппарат искусственной вентиляции легких «Monnal T75» производства Франции, который пообещала подарить председатель Комитета Верховной Рады по вопросам охраны здоровья Татьяна БАХТЕЕВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областного управления охраны здоровья.

Главный врач городской больницы № 3 Александр ЧЕБОТАРЕВ пояснил: полученный аппарат может использоваться и для самых маленьких детей, вес которых около 3 кг, и для взрослых пациентов. Это новейшее оборудование последнего поколения с дополнительными параметрами, которые позволяют отслеживать состояние больного под наркозом.

Стоимость аппарата - 200 тыс. грн.