В Киеве обжаловали решение суда о лишении детей жилья

Прокуратура Киева обжаловала судебное решение, согласно которому малолетние дети остались без жилья.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, в частности, по поручению Генерального прокурора Украины была проведена проверка информации, изложенной 2 марта 2012 года в сюжете «Выселить и точка» программы «Репортер» (Новый канал).

Было установлено, что решение суда о выселении матери вместе с членами ее семьи из комнаты в общежитии по ул. Выборгской, 75/79, в Киеве нарушает права детей.

С целью защиты интересов малолетних детей прокуратурой в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел направлена жалоба по поводу соответствующего судебного решения.