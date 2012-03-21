На шахте во Львовской области погиб горняк

Сегодня в первую смену на поверхностной промышленной площадке шахты «Червоноградская» во Львовской области смертельно травмирован 39-летний горняк.

Об этом сообщили УНИАН в Территориальном управлении Госгорпромнадзора во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, будет проведено специальное расследование этого несчастного случая, а также начата внеплановая проверка предприятия.

Как сообщал УНИАН, 16 марта на шахте «Червоноградская» из-за внезапного обрушения пород кровли в 437 бортовом штреке погиб 39-летний горняк.