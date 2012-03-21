На шахте во Львовской области погиб горняк
15:04, 21 марта 2012Новости регионов
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Из-за обрушения пород
Сегодня в первую смену на поверхностной промышленной площадке шахты «Червоноградская» во Львовской области смертельно травмирован 39-летний горняк.
Об этом сообщили УНИАН в Территориальном управлении Госгорпромнадзора во Львовской области.
Как отмечается в сообщении, будет проведено специальное расследование этого несчастного случая, а также начата внеплановая проверка предприятия.
Как сообщал УНИАН, 16 марта на шахте «Червоноградская» из-за внезапного обрушения пород кровли в 437 бортовом штреке погиб 39-летний горняк.
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