В Киеве 10 тыс. болельщиков попали в давку на "Олимпийском"

10 тыс. болельщиков попали в давку перед началом футбольного матча между ФК «Динамо» (Киев) и ФК «Днепр» (Днепропетровск), который проходил 18 марта на НСК "Олимпийский" в столице.

Как сообщает «Газета по-українськи» (№41 от 21 марта), перед входом на стадион со стороны метро «Дворец спорта» за 20 минут до начала игры собралась 10-тысячная толпа болельщиков. Быстро попасть на стадион они не могли из-за медленного пропуска через турникеты. Люди просили открыть ворота, но ни стюарды, ни правоохранители этого не сделали.

Вместо того, чтобы пустить людей внутрь, милиционеры начали выталкивать всех назад. Толпа рассосалась лишь после первого тайма.

Всего на матч пришли 68 тыс. зрителей.

Как отмечает издание, давка во время футбола - уже третья на этой арене. Первая возникла на матче-открытии стадиона между сборными Украины и Германии в прошлом году 11 ноября. Тогда перед началом игры не работала часть турникетов. Фаны, чтобы попасть на свои места своевременно, сломали ворота для проезда автотранспорта. Давка перед Северным входом повторилась на дерби между "Динамо" и "Арсеналом" 4 марта.

На сегодняшний день на "Олимпийском" для болельщиков функционируют два входа - Северный, к метро «Дворец спорта», и центральный - к метро «Олимпийская». Третий вход, с восточной стороны, откроют в мае. Там продолжается ремонт.

Как сообщалось, НСК «Олимпийский» считается главным стадионом предстоящего Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Именно на нем состоится финал турнира и церемония закрытия.