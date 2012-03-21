Винница: нашли двух 13-летних мальчиков, сбежавших из приюта

Работники милиции разыскали двух 13-летних подростков, которые самовольно покинули детский приют «Добро» в Виннице.

Как сообщает Сектор связей с общественностью УМВД в Винницкой области, в воскресенье, 18 марта, около 12.00 двое воспитанников приюта самовольно покинули воспитательное заведение и скрылись в неизвестном направлении.

Для поиска детей был задействован весь личный состав отдела криминальной милиции по делам детей области. На следующий день беглецов обнаружили в одном из сел Барского района.

Со слов подростков, они покинули приют для того, чтобы осуществить свою мечту – поехать в Киев в зоопарк и покататься в метро. Поскольку у беглецов на путешествие не было денег, они решили поехать в Барский район, откуда родом один из мальчиков, переночевать и украсть деньги из магазина.