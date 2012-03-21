Из чего делают колбасу в Хмельницкой области

В Хмельницкой области работники сектора ветеринарной милиции УМВД приостановили деятельность трех мясоперерабатывающих предприятий из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудница отдела связей с общественностью УМВД в области Екатерина ШУПРИГАН.

Она заявила, что на одном из частных мясоперерабатывающих предприятий Каменец-Подольского района во время проведения проверки работниками милиции было выявлено и изъято 150 кг триминга (мяса без костей) и 25 кг свежемороженого сала. На другом предприятии, расположенном в том же районе, было изъято 180 кг замороженного сала на общую сумму 1620 гривен.

“В обоих случаях сырье, которое предназначалось для изготовления колбасных изделий, было без соответствующей маркировки и сопроводительных ветеринарных документов”, - объяснила она.

Также при проверке забойного пункта Красиловского района выявлен факт грубого нарушения требований хранения сырья: кладовщик предприятия вместе с доброкачественным мясом хранил в холодильной камере просроченную продукцию, которая была возвращена из оборота. В итоге правоохранительные органы изъяли и утилизировали 80 кг свиной кожи, 32 кг ножек и 45 кг суповых наборов.

Во всех трех случаях нарушители привлечены к административной ответственности по ст. 107 «Нарушение правил по карантину животных и других ветеринарно-санитарных требований» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа от трех до десяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.