Хмельнитчина: мужчина "заминировал" психбольницу

В Хмельницкой области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, “заминировавшего” областную психиатрическую больницу.

Как сообщила корреспонденту УНИАН сотрудник отдела связей с общественностью УМВД Украины в Хмельницкой области Екатерина ШУПРИГАН, дело возбуждено по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности).

Она отметила, что по спецлинии “102” позвонил по телефону главный врач Хмельницкой областной психиатрической больницы с заявлением о том, что получил анонимное сообщение о заминировании одного из корпусов больницы.

“Правоохранители окружили территорию больницы, перекрыв все возможные выходы и входы. На время проведения обследования были эвакуированы 342 пациента и работники больницы. Во время проверки взрывоопасные предметы не выявлены”, - сказала она.

По словам К.ШУПРИГАН, благодаря оперативно-поисковым мероприятиям выяснено, что анонимное сообщение дал 24-летний житель одного из сел Городокского района, который находится на учете у врача-психиатра. Мужчина раньше уже неоднократно привлекался к уголовное ответственности за хулиганство.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.