В Донецке открыли фотовыставку ко Дню борьбы с туберкулезом

В Донецке открыли фотовыставку работ известного украинского художника Максима ДОНДЮКА, приуроченную ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины», в выставочной экспозиции представлены фотографии реальных людей, которые выздоровели и тех, кому не удалось победить недуг.

На церемонии открытия выставки М.ДОНДЮК сообщил, что, работая над фотографиями, жил в тубдиспансерах и следственных изоляторах Донецкой и Херсонской областей. «Я намерено не пользовался респиратором, чтобы больные не испытывали дискомфорта при общении со мной. Я ел с ними за одним столом, ходил с ними на процедуры, был с ними в последние минуты жизни. Многие не боялись уходить. Они искренне хотели показать своим примером, насколько серьезное заболевание туберкулез. Эти фото – их последнее послание, их последняя воля», - сказал М.ДОНДЮК.

Художник подчеркнул, что этой выставкой он обращается к людям, чтобы они «не дискриминировали тех, кто прошел тяжелый путь к полному выздоровлению».

В свою очередь, начальник управления здравоохранения Донецкой области Елена ПЕТРЯЕВА проинформировала, что в Донецкой области зафиксирован высокий уровень заболеваемости туберкулезом. «Это связано, в первую очередь, с высокой плотностью населения. Однако благодаря тем комплексным мероприятиям, которые за последние пять лет реализуются областной администрацией и Фондом Рината Ахметова, нам удалось сократить уровень заболеваемости на 26,5%, смертности – на 36,3%. Это огромный шаг вперед. Условия для лечения и диагностики туберкулеза в области сегодня - лучшие в Украине», - отметила Е.ПЕТРЯЕВА.

По словам директора по внешним связям фонда Р.АХМЕТОВА «Развитие Украины» Катерины ЗАСУХИ, фонд взял на себя информативную функцию в информационной кампании против эпидемии туберкулеза в Украине. «Эта выставка – одна из составляющих длительной информационной кампании. Мы регулярно публикуем информационные бюллетени, проводим пресс-конференции на национальном и региональном уровнях. В четверг, 22 марта, состоится очередной пресс-тур в тубдиспансеры Донецка и Краматорска. Люди должны знать об угрозе туберкулеза, а также о методах его профилактики», - отметила К.ЗАСУХА.

Выставка продлится до 2 апреля в художественно-выставочном центра «Арт-Донбасс».