Украинские медики за границей получают 2500 долларов

Врачей и медсестер берут на работу в Западную Европу. Чаще всего — для ухода за больными. Их граждане за $2–2,5 тыс. в месяц работать не хотят: зарплата маловата. Житель Старобильска Луганской обл. Александр Панов за границу собирается во второй раз.

Александр уже отработал по 3-летнему контракту в Ливии. Устроился там врачом, хотя в мединституте не учился. Он — фельдшер скорой помощи, закончил медучилище.

"В Украине я получал 50 долларов в месяц, а здесь предложили 600 долларов. На то время украинские врачи такую зарплату получали за год, — вспоминает он. — Я обеими руками ухватился. У меня растут дети".

Панова назначили врачом-терапевтом центральной больницы ливийской столицы Триполи. Арабской он не знает, поэтому работал с переводчиком. За день принимал до 30 пациентов. Вместе с коллегой жил в квартире гостиничного типа. Условия тяжелые.

"Жара днем и ночью, — продолжает Александр. — Нужно пить минеральную воду, потому что с потом выходят соли. Минералка ужасно дорогая. Постельное белье нам выдавали синтетическое. Утром вывешивали его сушиться".

В больнице работали врачи из Северной Кореи. Получали $10 в месяц. Болгары — $800.

"Один врач-болгарин потерял заработок за все три года. Какой-то ливиец подал в суд из-за смерти дочери. На прием к болгарину они приходили совсем из-за другой болезнь, за полгода до смерти. Но суд присудил возместить 30 тысяч долларов. Судмедэкспертизы не делали. После того я зарекся: доработаю по контракту — и больше ноги моей здесь не будет, — говорит Панов. — К счастью, перед отъездом мне выплатили все деньги. Другим, бывало, по полгода задерживали".

Александр решил ехать опять в Италию или США. Зарплаты там в 3–4 разы выше, и страны цивилизованные. В столичном рекрутинговом агентстве сказали приехать на собеседование за месяц.

"Из-за границы приедет менеджер по кадрам, будет проверять ваш профессиональный уровень. Будете общаться на английском, — предупредили".

Панов засел за учебники. На встрече попросили рассказать на английском автобиографию. Александр не смог, и ему отказали.

"Хороший разговорный английский язык — это обязательное условие для найма, — подтверждает Антонина Максимова, руководитель столичной компании ”Интерплейс”. — В свое время мы даже нанимали учителей: наши претенденты очень плохо разговаривали. Сейчас компания набирает медсестер для ухода за пожилыми людьми в Британии. Точнее должность называется ”главный помощник по уходу”.

Работать нужно в пансионах или на дому. Каждый смотритель заботится о 4–5 старушках. Работа посменная, по 36–41 часов в неделю. Сверхурочные и ночные часы оплачивают по повышенному тарифу. Ежегодно дают оплачиваемый отпуск на 18 дней. Британский работодатель обещает зарплату $2,5 тыс. Относительно профессионального опыта — достаточно поработать в украинской больнице от одного до трех лет, заверяет Максимова. Однако теперь берут только женщин-медсестер.

Однако 27-летнего Игоря Гордиенка таки пригласили работать в Великой Британии. По окончании мединститута он полтора года проработал в районной больнице в Тернопольской области.

"В институте иностранный язык сдавал по принципу ”зазубрил-здал-забыл”, поэтому для собеседования полгода ходил к репетитору, — делится Игорь. — Ничего сложного не допытывались. Только где учился, где живу, почему хочу ехать на работу в Британию. Менеджер просто убедился, что я кое-как разговариваю и понимаю английский".

Гордиенко работает в доме для пожилых людей в городе Кембридж. Новоприбывшим устроили месячный тренинг по безопасности и уходу за больными. Учреждение, где работает Игорь, частное. Хозяева круглый год вынуждали брать сверхурочные часы, потому что не хватает людей. Однако платили по обычному тарифу.

"Запугивали: о твоем месте мечтают десятки работников из Польши, Литвы или Венгрии, — вспоминает Игорь. — Уволить несложно. Но никого не уврльняли. Теперь я отказываюсь от сверхурочных. Говорю, у меня семейные дела".

В начале года Гордиенко забрал в Британию жену и детей по программе воссоединения семьи. Его дети имеют право учиться там бесплатно. Жене дали рабочую визу. Возвращаться в Украину Гордиенки пока еще не собираются. Контракт закончится через три года. После этого дадут разрешение на постоянное проживание. Работать в Британии можно будет кем-либо. Знакомый Игоря, врач из Львовской области, работает шесть лет. Недавно купил в кредит двухэтажный коттедж с приусадебным участком в Шотландии. Ссуду дали под 3% годовых.

Сергей Громовой, По-украински