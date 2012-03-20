В Тернополе начался марафон против наркотиков и туберкулеза

В Тернополе началась молодежная акция-марафон «Нет наркотическому дурману!» и «Остановите туберкулез, пока я жив!».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления здравоохранения облгосадминистрации, в рамках акции состоится показ видеофильмов на тему профилактики туберкулеза, наркомании и табакокурения. Также будут проведены социологическое исследование среди школьников старших классов четырех школ, беспроигрышная лотерея от Областного Общества Красного Креста и распространение санитарно-просветительской литературы.

Кроме этого, все желающие во время мероприятия смогут получить консультации врачей - специалистов медицинских организаций «Фтизиатрия» и «Центр здоровья».

Целью проведению мероприятия является предотвратить распространение туберкулеза и наркомании в молодежной среде и привлечь внимание подростков к необходимости вести здоровый образ жизни.

А в первой половине дня в Тернополе на железнодорожном вокзале состоялась акция, посвященная профилактике простудных заболеваний. Во время этого мероприятия все желающие пассажиры имели возможность бесплатно выпить фиточай, получить консультации врачей по вопросам профилактики гриппа, измерить артериальное давление и пообщаться со специалистами относительно состояния своего здоровья.

Акция состоялась при участии представителей общественной организации «Ассоциация главных врачей Тернопольщины» и специалистов коммунального учреждения областного совета «Центр здоровья» при поддержке «Укрзализныци», Всеукраинского врачебного общества.

Акцию провели в связи с тенденцией к росту количества больных гриппом и ОРВИ.

За последнюю неделю в области были зарегистрированы 4 тыс. 25 случаев заболевания ОРВИ, из них 2 тыс. 430 детей до 18 лет, 1 тыс. 282 школьников. Госпитализированы 252 человека, 187 из них – дети.