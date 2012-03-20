В Луганске появился гейзер из фекалий

В Луганске сегодня утром из-за аварии на канализационном коллекторе диаметром 1000 мм на проезжей части по улице Королёва возник гейзер из фекалий.

Видео гейзера местные жители выложили на YouTube.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ООО «Лугансквода», сообщение об утечке было получено в 08.20, а уже в 13.20 все ремонтные работы были успешно завершены. Как выяснили специалисты водоканала, причиной утечки стал износ этого железобетонного коллектора.

Отключения от водоснабжения данная утечка не вызвала, поскольку стоки были оперативно перенаправлены на другой коллектор.

По словам очевидцев, из-за аварии автомобильное движение по ул. Королева затруднено. На асфальте образовались реки из нечистот, по улице разносится неприятный запах.