Житомирщина: пять человек отравились угарным газом

В Житомирской области пять человек отравились угарным газом.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщил работник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

По его словам, событие произошло 18 марта.

В центральную районную больницу Новоград-Волынского района с диагнозом «отравление угарным газом» госпитализированы пять человек: 27-летние супруги, их двое детей 5-ти и 2-х лет, и тесть.

Угрозы жизни пострадавших нет. Они до сих пор находятся в больнице.

Подробности происшествия устанавливаются.