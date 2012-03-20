Житомирщина: пять человек отравились угарным газом
12:30, 20 марта 2012Новости регионов
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Среди них - дети 5-ти и 2-х лет
В Житомирской области пять человек отравились угарным газом.
Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщил работник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.
По его словам, событие произошло 18 марта.
В центральную районную больницу Новоград-Волынского района с диагнозом «отравление угарным газом» госпитализированы пять человек: 27-летние супруги, их двое детей 5-ти и 2-х лет, и тесть.
Угрозы жизни пострадавших нет. Они до сих пор находятся в больнице.
Подробности происшествия устанавливаются.
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