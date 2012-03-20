На Черниговщине обвалилось дорожное полотно

В Черниговской области в результате размыва дороги произошел частичный обвал покрытия.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

На 9-м километре автодороги Варва-Хукаловка-Подол (Варвинский район) из-за недостаточной возможности пропуска талой воды по двум трубам диаметром 1 м, расположенным под дорожным полотном и предназначенным для пропуска воды, произошел размыв земли и частичный обвал дорожного полотна (длина – 5 м, ширина – 10 м).

Движение автотранспорта на этом направлении временно приостановлено, объезд осуществляется по маршрутам Прилуки-Варва-Серебряное-Обухово (до с. Гнатовка), Гнатовка-Горобоевка-Савинцы (до с. Савинцы) и Варва-Хукаловка-Подол (на участке автодороги Савинцы-Озеряны).

На месте провала дежурит наряд Варвинской ГАИ. Аварийно-восстановительные работы проводятся силами облавтодора.