Николаевщина: в подвале дома обнаружено 7 кг ртути

В Николаевской области в подвале жилого дома обнаружено 7 кг ртути.

Как сообщает пресс-служба Территориального управления МЧС Украины в Николаевской области, 19 марта в 15.10 в оперативно-диспетчерскую службу МЧС от дежурного Первомайского городского отдела милиции поступило сообщение, что в подвале двухэтажного жилого дома на улице Грушевского в Первомайске обнаружено неизвестное вещество.

Во время обследования подвала специалисты нашли пакет, в котором находилось 6 стеклянных банок емкостью по 0,5 л. В банках находились колбы с веществом, по внешним признакам похожем на ртуть. В тот же день неизвестное вещество общим весом около 6,5-7 кг было изъято.

На месте происшествия работали спасатели, милиция, представители городского совета.