В Севастополе спасли мужчину, пытавшегося покончить с собой

В Севастополе в понедельник спасатели МЧС оказали помощь 36-тилетнему мужчина, упавшему с пятого этажа на козырек подъезда при попытке покончить с собой.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в городе Севастополе, прибывшие к месту происшествия врачи позвонили в УМЧС и попросили о помощи.

На место прибыла группа спасательных работ аварийно-спасательного отряда УМЧС Севастополя.

Как сообщили друзья пострадавшего, они компанией отдыхали в квартире. Через некоторое время мужчина стал жаловаться, что он сирота и никому не нужен. Он стал хвататься за ножницы, потом за кухонный нож, но друзья отобрали их и попытались его успокоить. Тогда мужчина выбежал на балкон и повис на кондиционере. Девушка пострадавшего попыталась его схватить за руки, но он сорвался и упал вниз на козырек.

Спасатели уложили пострадавшего на носилки, спустили его вниз и передали карете скорой помощи. По данному факту милиция будет проводить расследование, добавили в пресс-службе.