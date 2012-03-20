Молодежь Запорожья провела сбор средств для Оксаны Макар

Вчера в центре Запорожья, напротив здания Запорожской ОГА, более 50 молодых людей с плакатами «Мажорам нет!», «Скажи нам, гадина, сколько тебе дадено», «Требуем справедливого правосудия» и т.п. провели акцию «За справедливое правосудие!»

Как сообщили УНИАН сами участники акции – молодые люди, большинство из которых студенты, на акцию протеста они собрались с помощью переписки в социальных сетях.

Кроме требования наказать по закону виновных в совершении зверского преступления в отношении Оксаны МАКАР, запорожская молодежь требовала от силовиков адекватного расследования уголовного дела в отношении бизнесмена, 9 марта расстрелявшего из травматического пистолета в Шевченковском районе Запорожья двух молодых людей, один из которых от полученных ранений скончался, а второй – сотрудник ППС, находившийся в момент происшествия не на службе, - до сих пор находится в больнице.

Участники акции, указывали на то, что сын бизнесмена – работник прокуратуры, и благодаря этому может оказать влияние на расследование уголовного дела в отношении отца.

«Изначально милиция пыталась скрыть преступление, информация о нем появилась благодаря прессе только через 5 дней после стрельбы, учиненной «мажором», - утверждали участники акции.

Данное заявление сегодня официально опроверг прокурор Запорожской области Александр КИРИЛЮК, заявивший, что уголовное дело против стрелявшего было возбуждено сразу же после осмотра места происшествия.

«Сразу после завершения осмотра места происшествия следователем Запорожского горуправления внутренних дел в отношении К. было возбуждено уголовное дело по ст.115 УК Украины – «Умышленное убийство» и в тот же день он был задержан по подозрению в совершении преступления», - заявил А.КИРИЛЮК.

По словам прокурора, на сегодняшний день «из-за общественного резонанса дела, вызванного тем, что подозреваемый находится в родственных связях с сотрудников одной из райпрокуратур Запорожья, расследование уголовного дела с целью обеспечения объективного расследования передано в производство следственного управления ГУ МВД Украины в Запорожской области».

А.КИРИЛЮК также заявил, что сын стрелявшего уволился из органов прокуратуры.

«16 марта родственник подозреваемого по собственному желанию уволился из органов прокуратуры Запорожской области. Требования Генпрокуратуры об этом не было. Инициатива увольнения принадлежала исключительно этому сотруднику», - заявил прокурор Запорожской области, отметив, что «он (родственник подозреваемого – УНИАН) – порядочный и профессиональный человек».

В рамках акции протеста «против блатного беспредела» пикетчики также начали сбор средств денег в помощь О.МАКАР. Они установили на площади коробку и предлагали запорожцам сдавать деньги для жертвы николаевских «мажоров», чтобы впоследствии отправить их матери пострадавшей девушки.

Участники митинга заверили, что не принадлежат ни к одной политической силе.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Шевченковском районе Запорожья в ходе ссоры, возникшей между двумя прохожими и 51-летним водителем авто, автовладелец выхватил устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями и открыл стрельбу. В результате 28-летний безработный получил ранения, оказавшиеся смертельными, а второй прохожий – сотрудник ППС, находившийся в момент происшествия не на службе, получил травматическое ранение предплечья.

В отношении 51-летнего бизнесмена-автомобилиста возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – «Умышленное убийство».

Справка УНИАН. 10 марта в Николаеве трое молодчиков завлекли в квартиру 19-летнюю О.МАКАР и изнасиловали ее, после чего, чтобы скрыть следы преступления, придушили и пытались сжечь. У пострадавшей обгорело 55% тела, она находится в крайне тяжелом состоянии. Девушке ампутировали руку, и врачи рассматривают возможность дальнейших операций.