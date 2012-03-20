Фонд Ахметова закупил автомобили для больных с открытой формой ТБ

Благотворительный Фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» сегодня передал в больницы шести городов Донецкой области: Донецка, Макеевки, Краматорска, Мариуполя, Шахтерска и Горловки 6 специально оборудованных автомобилей для транспортировки больных с открытой формой туберкулеза.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе фонда.

В сообщении отмечается, что салоны этих автомобилей разделены перегородками, чтобы максимально сократить число прямых контактов больного с врачами и водителями транспорта. Санитарный транспорт приобретен за счет средств Фонда в рамках реализации программы «Остановим туберкулез в Донецкой области».

В пресс-службе подчеркнули, что приобретение специального санитарного транспорта – это необходимая мера на сегодня, ведь многие больные с открытой формой туберкулеза свободно пользуются общественным транспортом, что увеличивает риск передачи заболевания здоровых людей.

«Автомобили будут обсуживать города и районы области: выполнять доставку больных от места жительства в лечебное учреждение, - рассказал директор благотворительного фонда «Развитие Украины» Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ. – Также мы постарались сделать максимально доступным диагностику и лечение этого заболевания. В частности, за счет средств Фонда удалось отремонтировать несколько отделений в городских больницах, оснастить лаборатории необходимой медицинской техников, а больным, которые проходят лечение амбулаторно выдаем продуктовые наборы».

Справка УНИАН. Фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Миссия Фонда – работать для людей, устраняя причины актуальных общественных проблем; внедряя лучший опыт, накопленный в Украине и за рубежом, создавая уникальные системные решения; добиваясь максимального результата каждым своим проектом и действием

Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

Учредитель Фонда - Ринат АХМЕТОВ.