Больная бешенством собака две недели держала в страхе село

В селе Кунин Ривненской области больная бешенством собака искусала троих детей, все пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщили УНИАН в Госветфитослужбе, врачи ветеринарной медицины принимают усиленные меры для локализации и ликвидации заболевания в населенном пункте.

На протяжении двух недель в селе Кунин Здолбуновского района домашняя собака искусала пятиклассника, семиклассника и девятиклассницу. После инцидента владельцам собаки пришлось умертвить животное.

Специалисты районной государственной больницы ветеринарной медицины, которые были сразу информированы о случившемся, изъяли труп собаки, который позже был сожжен. Экспертиза патматериала показала, что животное болело бешенством. Ведется изучение контактов больной собаки с другими животными и людьми.

