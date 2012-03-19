В питьевую воду киевлян не попадут химические вещества, которые загрязнили реку Уж в Житомирской области.

Об этом в комментарии УНИАН заявил начальник Главного управления по чрезвычайным ситуациям КГГА Виталий ПШЕНИЧНЫЙ.

«Экологи подтвердили, что в той концентрации и в том количестве это не будет угрозой для днепровского питьевого водозабора города Киева», - отметил он.

Также В.ПШЕНИЧНЫЙ сообщил, что сегодня городская санэпидемстанция усилила контроль над качеством питьевой воды на Днепровском водозаборе.

«Там сегодня качество питьевой воды соответствует всем стандартам санэпидемслужбы», - сказал он.

При этом, по словам чиновника, в случае ухудшения качества питьевой воды будут использованы ресурсы плавучей насосной станции «Роса-300», которая сможет обеспечить подачу воды на Днепровские очистные сооружения из Десны.

«Мы к таким вариантам обращались, когда была либо большая мутность воды, либо летом было превышение по водорослям», - добавил В.ПШЕНИЧНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, 4 марта на телефон «горячей линии» Государственной экологической инспекции в Житомирской области обратились жители с. Сингаи Коростенского района Житомирской области с сообщением, что возле дамбы на р. Уж выявлен мор рыбы. Берега водоема загрязнены белой пеной и мертвой рыбой. Отравленная вода достигла реки Припять.

Председатель ассоциации рыболовов Украины Александр ЧИСТЯКОВ в комментарии газете «Сегодня» сообщил, что выбросы химических веществ произошли 4, 14 и 16 марта.

По данным Минэкологии, в реке Уж была выявлена высокая концентрация хлоридов, сульфатов, железа и других веществ.

14 марта Государственная экологическая инспекция Житомирской области вручила руководству предприятия «Коростенский завод МДФ» решение о временной приостановке деятельности.

Прокуратурой Житомирской области 14 марта возбуждено уголовное дело по факту загрязнения реки Уж и массовой гибели рыбы и внесено представление о приостановке работы «Коростенского завода МДФ».

Поскольку предприятием ЧАО «Коростенский завод МДФ» не было выполнено решение о временном запрещении (приостановка) деятельности, главный государственный инспектор по охране окружающей природной среды в Житомирской области подписал распоряжение об опломбировании завода с 19 марта 2012 года.

Минэкологии сообщило, что на сегодняшний день вода в реке Уж в районе села Воронево чистая, сбросов из ливневого коллектора Коростенского завода МДФ нет.