Женщина и ее 2-летняя дочка обожглись неизвестным веществом

В Новой Каховке Херсонской области 20-летняя женщина с 2-летней дочкой попали в реанимацию в результате Ожегов, полученных при сжигании неизвестного вещества.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе территориального управления МЧС в Херсонской области, 18 марта в Новокаховскою горбольницу с ожогами ІІІ степени были госпитализированы местные жители - 20-летняя женщина и ее 2-летняя дочка.

Установлено, что ожоги пострадавшие получили от неизвестного вещества, которое они нашли на берегу реки Днепр и бросили в горящий костер, в результате чего произошла вспышка.

В настоящее время потерпевшие переведены в реанимационному отделение Херсонской детской областной больницы и ожоговое отделение Херсонской детской областной больницы.

Состояние пострадавших оценивается медиками как «стабильное».

На данный момент экспертиза вещества не проведена, в МЧС предполагают, что это мог быть растворитель.