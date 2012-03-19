Состояние Оксаны Макар крайне тяжелое – профессор Фисталь

Состояние здоровья Оксаны МАКАР, которая пострадала в результате резонансного преступления в Николаеве, в настоящий момент остается крайне тяжелым.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил вчера заведующий Ожоговым центром Института неотложной и восстановительной хирургии имени В.Гусака, профессор Эмиль ФИСТАЛЬ.

Отвечая на соответствующий вопрос, он сказал: «Состояние у нее крайне тяжелое. Сейчас мы как раз собираем консилиум по этому поводу. Занимаемся. У нее серьезные осложнения, тяжелая пациентка».

Э. ФИСТАЛЬ также добавил, что ранее ей проводилась интубация, и сейчас врачи вновь готовятся провести ее повторно, потому что проблемы, связанные с поражением дыхательных путей пострадавшей, «сейчас - самое основное».

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Николаеве трое мужчин завлекли в квартиру 19-летнюю О.МАКАР и изнасиловали, после чего, чтобы скрыть следы преступления, придушили и попытались ее сжечь.

Пострадавшая с ожогами 55% тела находится в областном центре термической травматологии в крайне тяжелом состоянии. Девушке ампутировали руку, и врачи рассматривают возможность последующих операций.

Сегодня народный депутат, член фракции Партии регионов, председатель парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА сообщила, что к ней обратилась мать пострадавшей с просьбой помочь спасти жизнь ее дочери.

«Мы организовать консультацию ведущих специалистов Донецкого ожогового центра, где огромный опыт по спасению жизней тяжелых пациентов», - отметила народный депутат.

По ее словам, из Донецка в Николаев 15 марта ночью выехала машина со специалистами ожогового центра во главе с профессором Э.ФИСТАЛЕМ и с необходимым медицинским оборудованием. Медиками было принято решение доставить О. МАКАР на лечение в Донецк. И 16 марта пострадавшая была доставлена в донецкий Ожоговый центр.

