В Севастополе задержаны чиновники Госэкоинспекции

В Севастополе пресечена деятельность преступной группы из числа работников Государственной Азово-Черноморской экологической инспекции.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в г. Севастополе, в УБОП поступила оперативная информация о том, что чиновники, контролирующие соблюдение экологического законодательства на морском транспорте, систематически вымогают взятки с предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность в акватории Севастопольского морского торгового порта.

Злоумышленники были задержаны с поличным при получении очередной взятки в сумме 1 тысячи долларов.

Прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.