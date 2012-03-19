В Коростышевской больнице - кричащие факты нарушений

Коростышевская районная прокуратура Житомирской области заявляет, что обнаружила в районе кричащие факты нарушений прав детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

В частности, речь идет о несоблюдении Законов Украины «Об охране детства», «Об органах и службах по делам детей и специальных учреждениях для детей». Также ведомство нашло нарушения требований законодательства о здравоохранении, предупреждения правонарушений, безнадзорности и вредных привычек среди детей.

«Коростышевская центральная районная больница не обеспечена оборудованием для вынашивания новорожденных, бесплатными медикаментами для лечения больных гемофилией, детским церебральным параличом и гепатитом. Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции и профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку не осуществляется», - отмечается в выводах прокуратуры.

Кроме того, в Коростышевском районе пациенты не обеспечены средствами реабилитации и изделиями медицинского назначения. «Дети с изъянами зрения за медицинской помощью обращаются в Житомир, поскольку в районной больнице на момент проверки не было врача-окулиста и не оборудован кабинет. С нарушением предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение детям диспансерной группы», - констатируют в пресс-службе.

По результатам проверок районная прокуратура внесла пять представлений с требованием устранить эти нарушения и привлечь виновных к ответственности.