Над Киевом нависла экологическая угроза

«Служба госрыбоохраны сейчас круглосуточно дежурит на месте, где река Припять впадает в Киевское водохранилище. Дело в том, что в Житомирской области в реку Уж один из заводов сбросил свои стоки с формальдегидом и другими химикатами, сообщает газета «Сегодня». Река погибла полностью, там вымерли даже жабы. Но проблема в том, что река Уж впадает в Припять, а Припять — в Киевское водохранилище. Через несколько километров находится водозабор, через который в столичные краны попадает вода. Поэтому это очень серьезный вопрос. Выбросы химических веществ произошли 4, 14 и 16 марта», — сказал глава ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

В «Киевводоканале» тоже обеспокоены. «Мы в курсе этой ситуации и очень обеспокоены. Наш главный технолог две недели делает мониторинг. Вода из реки Уж может дойти до Киева примерно за 40 дней. Но мы уже подготовились: при надобности могут быть использованы дополнительные реагенты для очистки воды. Но мы не думаем, что угроза для питьевой воды будет. Хорошо, что о катастрофе узнали вовремя», — сказала советник главы правления «Киевводоканала» Виктория Яковлева.