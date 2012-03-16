В Запорожской области 2 человека отравились угарным газом

В Запорожской области 43-летний мужчина и его 14-летний сын погибли, отравившись угарным газом.

Как сообщила УНИАН помощник начальника ГУ МЧС Украины в Запорожской области Юлия БАРЫШЕВА, несчастный случай, ставший причиной гибели 2 людей, произошел накануне – 15 марта в г.Токмак Запорожской области.

«15 марта в 21.30 от оперативного дежурного Токмакского райотдела милиции поступило сообщение о том, что в одном из частных домов на улице Толстого в г. Токмак обнаружены тела 43-летнего хозяина дома и его 14-летнего сына. Признаков пожара в доме не обнаружено: вероятно, люди отравились угарным газом в результате нарушения правил эксплуатации печного отопления», - сообщила Ю.БАРЫШЕВА.

По факту происшествия проводится проверка.