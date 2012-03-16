Буковина: в ДТП на переезде пострадала 8-летняя девочка

На железнодорожном переезде в Черновицкой области (перегон Выжница – Испас Львовской железной дороги) легковой автомобиль «Форд-Эскорт», за рулем которого находился 27-летний буковинец, совершил столкновение с тепловозом пригородного поезда сообщением «Черновцы - Выжница».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, водитель иномарки травм не получил, однако в этом дорожно-транспортном происшествии пострадала 8-летняя девочка - пассажирка легкового автомобиля. Девочку госпитализировали в Выжницкую райбольницу с переломом ключицы.

Как сообщил Черновицкий транспортный прокурор Алексей СТРИЖАКОВСКИЙ, задержка движения поезда составила 15 мин. В настоящее время по факту остановки поезда и совершения ДТП Черновицкой транспортной прокуратурой проводится проверка.