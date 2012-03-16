В жилом доме в Днепропетровске взорвался баллон газа
12:26, 16 марта 2012Новости регионов
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Сегодня в 10.30 в жилом доме в Днепропетровске по ул. Рабочей, 91-а, взорвался газ.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Днепропетровской области, по предварительным данным в квартире на третьем этаже взорвался баллон с газом «пропан».
В квартире проводились ремонтные работы с применением баллона.
В результате взрыва пострадали шесть человек. Сотрудники МЧС из-под обломков в квартире спасли мать с ребенком.
Пострадавшие госпитализированы в больницу.
На месте чрезвычайного происшествия работает специальная комиссия.
Погибших нет.
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