В Николаеве состоялись массовые митинги против насилия

Вчера в Николаеве состоялись два массовых митинга против насилля.

Как передает корреспондент УНИАН, две группы представителей общественности проводили свои акции в поддержку двух девушек, которые подверглись насилию - Оксаны МАКАР и Александры ПОПОВОЙ.

Митинги проходили одновременно: один возле мемориала героям-ольшанцам, вторая - возле памятника Ленину. Почему произошло разделение, пояснила инициатор одной из акций Евгения МАТЕЙЧУК, чья группа прибыла на полчаса позже: они побоялись того, что первая акция была провокацией, что кто-то пытался сделать пиар на произошедших трагических событиях.

Участники первой акции держали в руках лозунги: «Дайте нам цих ублюдків!», «Оксана, мы их накажем!», «Требуем справедливости!», «Насилию – нет!». Во второй группе лозунги были такими: «Досить брати хабарі та відмазувати бандитів!», «Нет - беззаконию!», «Гвалтівників – за грати!», «Вимагаємо справедливого покарання!».

Митинг был объявлен в поддержку О.МАКАР, которая стала жертвой трех мужчин, изнасиловавших и пытавшихся сжечь ее. Во время акции стало известно о еще об одном случае насилия, о котором до сих пор ничего не сообщали сотрудники милиции.

Речь идет о 18-летней А.ПОПОВОЙ, которая 10 марта была зверски избита мужчиной в ходе возникшего конфликта. В настоящее время девушка с тяжелейшими травмами в состоянии комы находится в Николаевской городской больнице скорой медицинской помощи.

На митинге объявили сбор средств в помощь сразу двум девушкам.

Выступающие потребовали отставки всех первых лиц города: губернатора Николаевской области Николая КРУГЛОВА, Николаевского городского головы Владимира ЧАЙКИ, прокурора области Владимира ГАЛЬЦОВА, начальника облУМВД Валентина ПАРСЕНЮКА, прокурора Николаева Юрия ПАЛИЯ.

Выступающие также потребовали вернуть смертную казнь, которую применять в исключительных случаях.

По оценкам правоохранителей, на площади присутствовало больше тысячи человек.