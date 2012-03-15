Игроки и тренер «Шахтера» подарили донецкой больнице оборудование

Сегодня игроки и тренер футбольного клуба «Шахтер» подарили донецкой больнице оборудование более чем на 500 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Согласно сообщению, неврологию Центральной городской клинической больницы №6 посетили главный тренер Мирча ЛУЧЕСКУ и футболисты «Шахтера» ФЕРНАНДИНЬО, Евгений СЕЛЕЗНЕВ, Александр КУЧЕР, Томаш ХЮБШМАН и Разван РАЦ. Они презентовали заведению медицинское оборудование, необходимое для спасения жизни и выздоровления пациентов: два экземпляра шприцевых инфузионных насосов Ascor, аппарат искусственной вентиляции легких Viasys Vela и аппарат для аспирации жидкости Medela Basic-30 общей стоимостью 527 тыс. грн.

Заведующий неврологическим отделением 6-й городской больницы Вадим ОХМУШ, встретивший гостей огромным букетом оранжевых роз, поблагодарил тренера и игроков «Шахтера», которые «помогают выздоравливать своим болельщикам».

В пресс-службе напомнили, что ранее М.ЛУЧЕСКУ с игроками уже приезжали в эту клинику – тогда в ее фонд было передано эксклюзивное итальянское оборудование, с помощью которого врачи уже сегодня борются с застойной пневмонией, пролежнями и тазовыми расстройствами.