В Симферополе найдена изувеченная девушка

В Симферополе сегодня нашли изувеченную девушку. Молодая крымчанка скончалась в больнице.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба главного управления МВД в Крыму.

25-летнюю девушку в разорванной одежде обнаружили утром в дачном массиве Каменка вблизи Симферополя. «У нее выявлены многочисленные раны всего тела, которые могли быть причинены собаками», - заявили в милиции.

Девушка умерла в реанимации. Ее тело направили на экспертизу, по результатам которой будут известна причина смерти.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.