В Симферополе найдена изувеченная девушка
17:13, 15 марта 2012Новости регионов
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Виноваты собаки?
В Симферополе сегодня нашли изувеченную девушку. Молодая крымчанка скончалась в больнице.
Об этом сообщила УНИАН пресс-служба главного управления МВД в Крыму.
25-летнюю девушку в разорванной одежде обнаружили утром в дачном массиве Каменка вблизи Симферополя. «У нее выявлены многочисленные раны всего тела, которые могли быть причинены собаками», - заявили в милиции.
Девушка умерла в реанимации. Ее тело направили на экспертизу, по результатам которой будут известна причина смерти.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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