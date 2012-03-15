Фонд Ахметова приобрел 6 авто для транспортировки больных с открытой формой туберкулеза

Благотворительный Фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» приобрел для лечебных учреждений Донецкой области 6 автомобилей для транспортировки больных с открытой формой туберкулеза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фонда.

В сообщении отмечается, что эта мера принята с целью сокращения контактов больного с людьми при передвижении в общественном транспорте.

Комментируя данный факт, руководитель проекта «Остановим туберкулез. Региональная программа» фонда «Развитие Украины» Денис ДЕНИСЕНКО подчеркнул, что «чаще всего заражение туберкулезом происходит в местах массового скопления людей: торговых центрах, кинотеатрах, общественном транспорте, и транспортировка больных специальными автомобилями сократит количество прямых контактов с здоровыми людьми, а значит снизит уровень заражения туберкулезом».

В пресс-службе сообщили, что торжественная передача 6 автомобилей для перевозки больных с открытой формой туберкулеза в районные и городские больницы области состоится 19 марта в Донецкой областной клинической туберкулезной больнице при участии руководителей области.