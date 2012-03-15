В Тернополе растёт заболеваемость гриппом

В Тернополе из-за роста заболеваемости гриппом прекратили занятия в отдельных классах двух школ.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник городского управления образования Ольга ПОХИЛЯК, в частности временно на карантин пошли 5-7 классы в СОШ №13, и 6-й класс в СОШ №21. «В этих классах гриппом заболели более 50% детей, а законодательство дает возможность дирекции школ принимать решение о прекращении занятий, если в классах болеет более 30% учеников», – заметила О.ПОХИЛЯК.

По ее данным, теперь все школы города ежедневно подают данные о количестве отсутствующих на занятиях детей в управление образования и городскую санстанцию.

«По этим данным тяжело сказать, есть ли тенденции к росту заболеваемости среди школьников, поскольку одни дети болеют, другие выздоравливают и начинают ходить в школу. Но пока такой ситуации, которая вынуждала бы вводить карантин во всех школах города, нет», – заверила О.ПОХИЛЯК.