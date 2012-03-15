В Харькове грузовик задавил школьницу

В Харькове грузовой автомобиль «МАЗ» насмерть задавил школьницу.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ ГУ МВД Украины в Харьковской области.

ДТП произошла 14 марта около 8.20 на дороге во дворе одного из жилых домов. Водитель автомобиля «МАЗ» совершил наезд на 15-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть.

Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются правоохранительными органами.