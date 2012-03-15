Утвердили городскую целевую программу «Здоровье киевлян»

Киевсовет утвердил городскую целевую программу «Здоровье киевлян» на 2012-2016 годы с объемом финансирования 7 млн. 524 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета. За него проголосовали 105 из 113 зарегистрированных в зале депутатов.

Предложенная программа содержит ряд направлений деятельности и мероприятий, направленных на развитие отрасли здравоохранения и улучшение качества медицинского обслуживания жителей столицы. В частности, в программе заложены: организационно-структурное реформирование системы здравоохранения (первичная медико-санитарная помощь, вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) помощь); региональная политика обеспечения населения лекарственными средствами; развитие материально-технической базы заведений здравоохранения (строительство, реконструкция и капитальный ремонт медицинских заведений, меры по энергосбережению, закупка медицинского оборудования и спецтранспорта и тому подобное).

Кроме того, одним из главных пунктов программы «Здоровье киевлян» является формирование здорового образа жизни горожан.

Большое внимание уделено и охране материнства и детства, в том числе развитию репродуктивной медицины.

Программа предусматривает и продолжение политики городской власти относительно медицинского обеспечения пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, в частности, детей.

Основные направления деятельности городской власти по развитию скорой медицинской помощи и службы медицины катастроф также очерчены в программе «Здоровье киевлян» на 2012-2016 годы.

Вместе с тем, программой предусмотрены мероприятия, направленные на борьбу с онкологическими заболеваниями, на развитие стационарной медпомощи, профилактику и лечение сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний, эндокринных заболеваний, трансплантологии и тому подобное.

Также программой предусмотрено совершенствование наркологической помощи населению и по противодействию употреблению алкоголя и наркотических средств.

Напомним, председатель КГГА Александр ПОПОВ инициировал создание в Киеве столичного стандарта здоровья, и реализация этой программы будет широко способствовать этому. Более того, программа «Здоровье киевлян» отвечает основным принципам Стратегии развития города, разработанной киевской властью совместно с горожанами.

Согласно принятому документу, в частности, на 2012 год на программу планируется направить 1,4 млн. грн.